Об этом сообщает Еспресо.TV.

По версии ЦПИ при СНБО Украины, 7 декабря россияне запустили три больших обмана.

Манипуляция: Президент РФ В. Путин заявил, что угроза ядерной войны растет: "О том, что Россия ни при каких обстоятельствах не применит [ядерное оружие] первой, но если не применит первой, значит, что и второй не применит. Потому что возможности применения в случае нанесения ядерного удара по [русской] территории очень ограничены".

Дезинформация: Российские медиа сообщили, что "в Херсонской и Харьковской областях СБУ продолжает пополнять обменный фонд и забирать людей прямо с улиц, и после задержаний охранников можно ожидать арестов учителей, врачей и пожарных".

Манипуляция: Руководитель минобразования РФ С. Кравцов заявил: "то, что герои СВО будут включены в учебники истории, это однозначно. Уже большая работа ведется, в том числе на уроках "Разговоры о важном".

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