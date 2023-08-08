Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 7 августа
Центр противодействия дезинформации опубликовал подборку фейков, которые враг продуцировал 7 августа
Об этом сообщает Еспресо.TV.
По версии ЦПД при СНБО Украины, 7 августа россияне запустили три больших обмана.
Фейк: Директор российского музея войск ПВО Ю. Кнутов заявил: "Украина потеряла убитыми и пропавшими без вести до 500 тыс. человек".
Дезинформация: Комментируя состоявшуюся в Джидде (Саудовская Аравия) встречу советников лидеров государств по Украинской формуле мира, спикер МИД РФ М. Захарова заявила: "без участия России и учета ее интересов никакие встречи по Украине не имеют никакого значения".
Фейк: Российский TG-канал "ЗАПОРОЖСКИЙ ВЕСТНИК" сообщает: "российская армия уверенно держит оборону и двигается вперед, а украинские генералы бросают своих военнослужащих умирать на передовой".
- Сетью распространяется фейковая информация, что президент США Никсон предусмотрел американскую войну в Украине.
- Враг запустил дезинформационную кампанию о наборе американских студентов-должников в Интернациональный легион Украины.
- Ранее сообщалось, что враг распространяет фейк, что военные стали источником распространения гепатита В во львовских больницах.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.87
Покупка 36.87Продажа 37.58
-
EUR
Покупка 40.69Продажа 41.71
- Актуальное
- Важное