Об этом сообщает Еспресо.TV.

По версии ЦПД при СНБО Украины, 7 августа россияне запустили три больших обмана.

Фейк: Директор российского музея войск ПВО Ю. Кнутов заявил: "Украина потеряла убитыми и пропавшими без вести до 500 тыс. человек".

Дезинформация: Комментируя состоявшуюся в Джидде (Саудовская Аравия) встречу советников лидеров государств по Украинской формуле мира, спикер МИД РФ М. Захарова заявила: "без участия России и учета ее интересов никакие встречи по Украине не имеют никакого значения".

Фейк: Российский TG-канал "ЗАПОРОЖСКИЙ ВЕСТНИК" сообщает: "российская армия уверенно держит оборону и двигается вперед, а украинские генералы бросают своих военнослужащих умирать на передовой".