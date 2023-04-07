Об этом сообщает Еспресо.TV.

По версии ЦПД при СНБО Украины, 7 апреля россияне запустили три больших обмана.

Дезинформация : В минобороны РФ заявили: "На примере Украины мы видим, как навязанное коллективным Западом финансирование военно-биологических программ приводит к потере национального биологического суверенитета и подрыву собственного научно-технологического потенциала в сфере биологической, продовольственной и фармацевтической безопасности".

Манипуляция : "Заявления Запада о том, что прекращать военные действия в Украине нельзя, – это "небрежный прием", – заявил глава МИД РФ С. Лавров.

Глава Минздрава РФ Мурашко заявил, что "медицинские учреждения в Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях не ремонтировались десятилетиями".