Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 7 апреля
Центр противодействия дезинформации опубликовал подборку фейков, которые российский враг продуцировал 7 апреля
Об этом сообщает Еспресо.TV.
По версии ЦПД при СНБО Украины, 7 апреля россияне запустили три больших обмана.
Дезинформация : В минобороны РФ заявили: "На примере Украины мы видим, как навязанное коллективным Западом финансирование военно-биологических программ приводит к потере национального биологического суверенитета и подрыву собственного научно-технологического потенциала в сфере биологической, продовольственной и фармацевтической безопасности".
Манипуляция : "Заявления Запада о том, что прекращать военные действия в Украине нельзя, – это "небрежный прием", – заявил глава МИД РФ С. Лавров.
Глава Минздрава РФ Мурашко заявил, что "медицинские учреждения в Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях не ремонтировались десятилетиями".
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