Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 6 сентября

Об этом сообщает Еспресо.TV.

По версии ЦПД при СНБО Украины, 6 сентября россияне запустили три больших обмана.

Манипуляция: Пресс-секретарь российского диктатора Д. Песков прокомментировал визит Энтони Блинкена в Украину: "США собираются дальше поддерживать Украину в состоянии войны, вести войну до последнего украинца, не щадя денег".

Фейк: Глава минобороны РФ С. Шойгу заявил: "пытаясь скрыть свои планы, украинские боевики атакуют гражданские объекты и выдают эти теракты за военные победы".

Дезинформация: Представитель МИД РФ М. Захарова комментируя слова секретаря СНБО Данилова о третьей мировой войне заявила: "Дошло, наконец, до "избранных". Избраны стать инструментом. Дошло, что это никакой не российско-украинский конфликт, а попытка Запада вернуть мир в колониальной зависимости".