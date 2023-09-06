Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 6 сентября
Центр противодействия дезинформации опубликовал подборку фейков, которые враг продуцировал 6 сентября
Об этом сообщает Еспресо.TV.
По версии ЦПД при СНБО Украины, 6 сентября россияне запустили три больших обмана.
Манипуляция: Пресс-секретарь российского диктатора Д. Песков прокомментировал визит Энтони Блинкена в Украину: "США собираются дальше поддерживать Украину в состоянии войны, вести войну до последнего украинца, не щадя денег".
Фейк: Глава минобороны РФ С. Шойгу заявил: "пытаясь скрыть свои планы, украинские боевики атакуют гражданские объекты и выдают эти теракты за военные победы".
Дезинформация: Представитель МИД РФ М. Захарова комментируя слова секретаря СНБО Данилова о третьей мировой войне заявила: "Дошло, наконец, до "избранных". Избраны стать инструментом. Дошло, что это никакой не российско-украинский конфликт, а попытка Запада вернуть мир в колониальной зависимости".
- Российская пропаганда распространила фейковый ролик от мобильного оператора Киевстар.
- Кроме того, РФ распространяет фейк, что Украина якобы превратилась в крупнейшего поставщика детей на нелегальные рынки торговли людьми.
- В испаноязычных telegram-каналах распространяется фейк, что причиной поражений армии РФ в Украине является якобы нежелание российского президента Владимира Путина убивать христиан.
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