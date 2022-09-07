Об этом сообщает Еспресо.TV.



По версии ЦПД при РНБО Украины, 6 сентября россияне запустили три больших обмана.

Фейк: В минобороны РФ заявили: "украинские военные в сутки выпустили три снаряда по Запорожской АЭС, один попал в крышу 1-го спецкорпуса, второй - у перехода между 1-м спецкорпусом и 2-м энергоблоком, третий разорвался у баков для дистиллированной воды возле 2-го энергоблока".



Дезинформация: Коллаборант-"руководитель" ТОТ Запорожской области В. Рогов заявил, что "делегация МАГАТЭ закрыла глаза на ситуацию с обстрелами ЗАЭС со стороны Украины и отстранилась от своих обязанностей, а демилитаризация станции… только приведет к тому, что ВСУ ее займут ".

В то же время Рогов заявил, что "МАГАТЭ не является истиной последней инстанции в плане прозрачности".

Дезинформация: Представитель МИД РФ А. Волгаров заявил: "в Украине преследования используются украинскими спецслужбами для борьбы с инакомыслием – с 2014 г. на подконтрольной киевскому режиму территории Донбасса самовольное содержание под стражей стало практикой".

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