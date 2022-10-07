Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 6 октября
Центр противодействия дезинформации опубликовал подборку фейков, которые враг продуцировал 6 октября
Об этом сообщает Еспресо.TV.
По версии ЦПД при РНБО Украины, 6 октября россияне запустили три больших обмана.
Дезинформация: В МИД РФ заявили: "трагедия Украины, превратившаяся в инструмент Запада по реализации своих геополитических амбиций, стала самой острой проблемой для глобальной системы контроля над вооружением, разоружения и нераспространения. В современных условиях ядерные риски очень существенны, их нельзя недооценивать. Однако и искусственно "раздуваться" не следует".
Манипуляция: Представитель МИД РФ К. Воронцов заявил, что Москва призывает ООН принять итоги референдумов о вхождении [оккупированных территорий Украины] в состав РФ: "призываем государства-члены ООН принять новую неизбежную реальность, продиктованную жизнью, опирающуюся на свободное волеизъявление людей".
Дезинформация: Херсонский коллаборант К. Стремоусов заявил, что российские войска на криворожском направлении не "сдавали" Давыдов Брид, Великую Александровку и Дудчаны, а "просто перегруппировались" для сохранения оккупационных войск.
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