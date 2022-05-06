Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 6 мая
Центр противодействия дезинформации опубликовал подборку фейков, которые враг продуцировал 6 мая
Об этом сообщает Еспресо.TV.
По версии ЦПД при СНБО Украины, 6 мая россияне запустили три больших обмана.
Дезинформация: Пытаясь деморализовать украинских военных, пропагандисты РФ сообщили, что "военачальники ВСУ заставляют своих солдат идти в бой против российских танков, вооружив их только автоматами и надев бракованные бронежилеты".
Манипуляция: Пропагандистские СМИ сообщили, что "войска РФ освободили Мариуполь и теперь там налаживается мирная жизнь, а местные жители ждут, когда боевики "Азова" сдадутся, чтобы в городе восстановился покой".
Манипуляция: РФ не оставляет попыток негативного влияния на отношения Украины и Польши. Так, в комментарии к заявлению польского президента о том, что "между Польшей и Украиной не должно быть границы", заместитель председателя Совбеза РФ Д.Медведев отметил "только одно – утрату Украиной государственности".
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