Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 6 мая

Об этом сообщает Еспресо.TV.



По версии ЦПД при СНБО Украины, 6 мая россияне запустили три больших обмана.



Дезинформация: Пытаясь деморализовать украинских военных, пропагандисты РФ сообщили, что "военачальники ВСУ заставляют своих солдат идти в бой против российских танков, вооружив их только автоматами и надев бракованные бронежилеты".



Манипуляция: Пропагандистские СМИ сообщили, что "войска РФ освободили Мариуполь и теперь там налаживается мирная жизнь, а местные жители ждут, когда боевики "Азова" сдадутся, чтобы в городе восстановился покой".



Манипуляция: РФ не оставляет попыток негативного влияния на отношения Украины и Польши. Так, в комментарии к заявлению польского президента о том, что "между Польшей и Украиной не должно быть границы", заместитель председателя Совбеза РФ Д.Медведев отметил "только одно – утрату Украиной государственности".

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