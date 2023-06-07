Об этом сообщает Еспресо.TV.

По версии ЦПД при СНБО Украины, 6 июня россияне запустили три больших обмана.

Фейк: "То, что произошло с Каховской ГЭС, является террористическим актом. Он был заранее и целенаправленно спланирован киевским режимом в военных целях в рамках так называемого контрнаступления ВСУ", - заявили в МИД РФ.

Дезинформация: "Военная разведка Украины планирует теракты в РФ, в том числе с применением "грязной бомбы", – заявили в центре общественных связей ФСБ.

Дезинформация: "Успехов у украинского контрнаступления нет, цели и задачи не достигаются, потери ВСУ огромны", – заявил спикер госдумы РФ Володин.

По его словам, Вашингтон и Брюссель втянули в войну европейские государства, "обещая успех киевского режима, но план "Барбаросса-2" провалился".