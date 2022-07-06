Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 6 июля
Центр противодействия дезинформации опубликовал подборку фейков, которые враг продуцировал 6 июля
Об этом сообщает Еспресо.TV.
По версии ЦПД при РНБО Украины, 6 июля россияне запустили три больших обмана.
Манипуляция: Глава госдумы РФ В.Володин заявил, что "нам всегда есть чем ответить. Америка пусть помнит: там есть часть территории – Аляска. Вот когда они начинают пытаться распоряжаться нашими ресурсами за границей, прежде чем это делать, [пусть] подумают, что нам тоже есть, что возвращать".
Дезинформация: В минобороны России заявили: "на крыше здания Одесской областной организации Общества Красного Креста ВСУ оборудовали позиции с переносными зенитно-ракетными комплексами, в том числе иностранного производства, а на прилегающей территории разместили бронетехнику".
Манипуляция: Колобранты-"руководители" временно оккупированной территории Харьковщины заявили: "официальным языком ведения документации на "освобожденных" территориях Харьковской области установлен русский… Украинский язык приобрел статус регионального без обязательного использования".
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.2
Покупка 34.2Продажа 35.02
-
EUR
Покупка 34.92Продажа 36.2
- Актуальное
- Важное