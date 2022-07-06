Об этом сообщает Еспресо.TV.



По версии ЦПД при РНБО Украины, 6 июля россияне запустили три больших обмана.

Манипуляция: Глава госдумы РФ В.Володин заявил, что "нам всегда есть чем ответить. Америка пусть помнит: там есть часть территории – Аляска. Вот когда они начинают пытаться распоряжаться нашими ресурсами за границей, прежде чем это делать, [пусть] подумают, что нам тоже есть, что возвращать".



Дезинформация: В минобороны России заявили: "на крыше здания Одесской областной организации Общества Красного Креста ВСУ оборудовали позиции с переносными зенитно-ракетными комплексами, в том числе иностранного производства, а на прилегающей территории разместили бронетехнику".

Манипуляция: Колобранты-"руководители" временно оккупированной территории Харьковщины заявили: "официальным языком ведения документации на "освобожденных" территориях Харьковской области установлен русский… Украинский язык приобрел статус регионального без обязательного использования".

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb