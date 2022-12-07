Об этом сообщает Еспресо.TV.

По версии ЦПД при СНБО Украины, 6 декабря россияне запустили три больших обмана.

Манипуляция: Российские СМИ сообщили, что "энергетическая система Украины в более плачевном состоянии, чем о ней говорят официальные лица. Офис президента продолжает создавать иллюзию для народа о том, что "беспокоиться не о чем", но зима будет сложной и не все ее переживут".

Манипуляция: Постоянный представитель РФ при ООН В. Небензя заявил: "Цели СВО… будут выполнены. Если их не удастся достичь мирным путем… то цель будет достигнута путем военным. Ответственность за то, что при этом… страдает мирное население, несут режим Зеленского и его спонсоры… Пока в Киеве и на Западе не прозреют, мы будем защищать свои интересы всеми методами".

Манипуляция: Российские СМИ сообщили, что "на территориях, подконтрольных Украине, очень сложная ситуация. В городах отсутствует электричество, вода, отопление… Власти Украины не собираются решать эту проблему. Единственное, что они предложили - "добровольная эвакуация".

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb