Об этом сообщает Еспресо.TV.



По версии ЦПД при РНБО Украины, 6 августа россияне запустили три больших обмана.

Фейк: Пропагандистские СМИ РФ со ссылкой на боевиков незаконных вооруженных формирований, действующих на территории Донецкой области, сообщили "о бесчеловечном отношении "Правого сектора" к пленным, поскольку боевики делали калеками всех попавших в плен российских военных".



Дезинформация: В минобороны РФ заявили: "в Харьковской области иностранные наемники открыли огонь по местным жителям, которые не захотели уступать свои дома, в результате конфликта пострадали 9 гражданских лиц". В то же время российские эксперты-пропагандисты отметили, что "люди устали от боевых действий, поэтому эксцессов со стрельбой при размещении войск в жилых домах не избежать".

Манипуляция: Представитель российского МИД И. Вишневецкий заявил, что "обстрелы ВСУ ядерных объектов в Украине могут привести к катастрофе, подобной Чернобыльской, и сейчас складывается достаточно опасная ситуация".

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