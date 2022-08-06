Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 6 августа
Центр противодействия дезинформации опубликовал подборку фейков, которые враг продуцировал 6 августа
Об этом сообщает Еспресо.TV.
По версии ЦПД при РНБО Украины, 6 августа россияне запустили три больших обмана.
Фейк: Пропагандистские СМИ РФ со ссылкой на боевиков незаконных вооруженных формирований, действующих на территории Донецкой области, сообщили "о бесчеловечном отношении "Правого сектора" к пленным, поскольку боевики делали калеками всех попавших в плен российских военных".
Дезинформация: В минобороны РФ заявили: "в Харьковской области иностранные наемники открыли огонь по местным жителям, которые не захотели уступать свои дома, в результате конфликта пострадали 9 гражданских лиц". В то же время российские эксперты-пропагандисты отметили, что "люди устали от боевых действий, поэтому эксцессов со стрельбой при размещении войск в жилых домах не избежать".
Манипуляция: Представитель российского МИД И. Вишневецкий заявил, что "обстрелы ВСУ ядерных объектов в Украине могут привести к катастрофе, подобной Чернобыльской, и сейчас складывается достаточно опасная ситуация".
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