Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 6 апреля
Центр противодействия дезинформации опубликовал подборку фейков, которые российский враг продуцировал 6 апреля
Об этом сообщает Еспресо.TV.
По версии ЦПД при СНБО Украины, 6 апреля россияне запустили три больших обмана.
Дезинформация: "Россия в Украине имеет дело с режимом, который ведет себя крайне жестоко не только в отношении наших граждан (россиян – ред.), но и в отношении своих", – заявил президент РФ В. Путин.
Манипуляция: Спикер президента РФ Песков заявил: "Альянс расширяется в сторону РФ, а не Россия приближается к нему, … РФ принимает меры для балансировки архитектуры безопасности на континенте в условиях приближения НАТО к границам страны".
Дезинформация: Российские СМИ заявили, что "США запустили необратимый процесс свержения собственного долларового господства и виновны в том же Штаты. Успешно совершив из своей валюты мирового лидера, они допустили непоправимую ошибку, которая уничтожит гегемонию доллара".
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