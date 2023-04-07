Об этом сообщает Еспресо.TV.

По версии ЦПД при СНБО Украины, 6 апреля россияне запустили три больших обмана.

Дезинформация: "Россия в Украине имеет дело с режимом, который ведет себя крайне жестоко не только в отношении наших граждан (россиян – ред.), но и в отношении своих", – заявил президент РФ В. Путин.

Манипуляция: Спикер президента РФ Песков заявил: "Альянс расширяется в сторону РФ, а не Россия приближается к нему, … РФ принимает меры для балансировки архитектуры безопасности на континенте в условиях приближения НАТО к границам страны".

Дезинформация: Российские СМИ заявили, что "США запустили необратимый процесс свержения собственного долларового господства и виновны в том же Штаты. Успешно совершив из своей валюты мирового лидера, они допустили непоправимую ошибку, которая уничтожит гегемонию доллара".



