Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 5 сентября

Об этом сообщает Еспресо.TV.

По версии ЦПД при СНБО Украины, 5 сентября россияне запустили три больших обмана.

Манипуляция: Президент РФ В. Путин о войне в Украине: "противником России является не украинский народ, а изверги-нацисты и их наследники".

Фейк: Глава минобороны РФ С. Шойгу заявил "потери ВСУ с начала так называемого наступления превысили 66 тыс. человек и 7 600 единиц вооружения".

Дезинформация: "Налет украинских беспилотников на мирные гражданские объекты (в России - прим.) еще раз подтверждает террористическую сущность киевского режима. Не видеть ее больше невозможно, даже в самых отдаленных уголках нашей планеты", - заявила представитель МИД РФ М. Захарова.