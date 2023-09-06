Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 5 сентября
Центр противодействия дезинформации опубликовал подборку фейков, которые враг продуцировал 5 сентября
Об этом сообщает Еспресо.TV.
По версии ЦПД при СНБО Украины, 5 сентября россияне запустили три больших обмана.
Манипуляция: Президент РФ В. Путин о войне в Украине: "противником России является не украинский народ, а изверги-нацисты и их наследники".
Фейк: Глава минобороны РФ С. Шойгу заявил "потери ВСУ с начала так называемого наступления превысили 66 тыс. человек и 7 600 единиц вооружения".
Дезинформация: "Налет украинских беспилотников на мирные гражданские объекты (в России - прим.) еще раз подтверждает террористическую сущность киевского режима. Не видеть ее больше невозможно, даже в самых отдаленных уголках нашей планеты", - заявила представитель МИД РФ М. Захарова.
- Российская пропаганда распространила фейковый ролик от мобильного оператора Киевстар.
- Кроме того, РФ распространяет фейк, что Украина якобы превратилась в крупнейшего поставщика детей на нелегальные рынки торговли людьми.
- В испаноязычных telegram-каналах распространяется фейк, что причиной поражений армии РФ в Украине является якобы нежелание российского президента Владимира Путина убивать христиан.
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