Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 5 октября
Центр противодействия дезинформации опубликовал подборку фейков, которые враг продуцировал 5 октября
Об этом сообщает Еспресо.TV.
По версии ЦПД при СНБО Украины, 5 октября россияне запустили три больших обмана.
Президент России В. Путин заявил: "меня самого результаты референдума на Донбассе и на освобожденных территориях не только порадовали, но и удивили...".
Манипуляция: Депутат госдумы России А. Картаполов заявил: "ныне враг на нашей земле. Все пограничные села Белгородской области практически разрушены. Мы об этом узнаем от губернаторов и военкоров. Но возведение минобороны не меняются. Народ знает, он у нас не глуп и видит" , что ему не хотят говорить даже часть правды. Это может привести к потере кредита доверия".
Дезинформация: Глава Совбеза РФ М. Патрушев заявил, что "США и Британия из страха потери гегемонии пытаются разжигать новые конфликты, в том числе по периметру таких ядерных государств, как Россия и Китай… экономики… [именно под их руководством] в Украине возродился неонацизм".
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