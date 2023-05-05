Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 5 мая
Центр противодействия дезинформации опубликовал подборку фейков, которые российский враг продуцировал 5 мая
Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.
По версии ЦПИ при СНБО Украины, 5 мая россияне запустили три больших обмана.
Дезинформация: Постпред РФ при ООН В. Небензя заявил: "Настоящие причины тектонических преобразований хорошо понятны любому подготовленному наблюдателю... принципа неделимости безопасности в угоду расширению НАТО".
Фейк: "Зеленский и его команда делают все и в медийном пространстве, и в практических шагах, чтобы любая уважающая себя страна не захотела с ним общаться", - заявила спикер МИД РФ Н. Захарова.
Дезинформация: В минобороны РФ заявили, что "по заказу Пентагона в Украине изучались условия, при которых возможна неуправляемая передача птичьего гриппа… Минэнерго США и Пентагон являются главными заказчиками и организаторами военно-биологических исследований в Украине".
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