Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 5 мая
Центр противодействия дезинформации опубликовал подборку фейков, которые враг продуцировал 5 мая
Об этом сообщает Еспресо.TV.
По версии ЦПД при СНБО Украины, 5 мая россияне запустили три больших обмана.
Фейк: В интервью Associated Press А.Лукашенко заявил, что "то, что происходило в Буче… показуха. Там… были англичане, которые на автомобилях… прибыли из Львова, производили съемки в Буче и затем вбрасывали в информационное пространство".
Дезинформация: В минобороны РФ заявили, что "Киев использует гражданскую инфраструктуру в военных целях". Речь идет о медучреждениях Харькова, Славянска, Лисичанская и Одессы, где "националисты установили тяжелую военную технику".
Манипуляция: Пропагандисты РФ продолжают демонизировать украинских военных. В частности, российские СМИ заявляют о нарушении Женевской конвенции по обращению с военнопленными, в качестве доказательства приводя видео, на котором "грузинский наемник заставляет пленника повторять оскорбительные фразы".
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