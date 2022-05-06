Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 5 мая

Об этом сообщает Еспресо.TV.



По версии ЦПД при СНБО Украины, 5 мая россияне запустили три больших обмана.



Фейк: В интервью Associated Press А.Лукашенко заявил, что "то, что происходило в Буче… показуха. Там… были англичане, которые на автомобилях… прибыли из Львова, производили съемки в Буче и затем вбрасывали в информационное пространство".



Дезинформация: В минобороны РФ заявили, что "Киев использует гражданскую инфраструктуру в военных целях". Речь идет о медучреждениях Харькова, Славянска, Лисичанская и Одессы, где "националисты установили тяжелую военную технику".



Манипуляция: Пропагандисты РФ продолжают демонизировать украинских военных. В частности, российские СМИ заявляют о нарушении Женевской конвенции по обращению с военнопленными, в качестве доказательства приводя видео, на котором "грузинский наемник заставляет пленника повторять оскорбительные фразы".





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