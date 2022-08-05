Об этом сообщает Еспресо.TV.



По версии ЦПД при РНБО Украины, 5 августа россияне запустили три больших обмана.

Манипуляция: Несмотря на сообщение ГП "Энергоатом" о том, что "войска РФ произвели выстрелы по Запорожской АЭС и попали в высоковольтную линию", в минобороны России заявили: "вся ответственность за нарушение работы АЭС ложится на киевский режим" и призвали "осудить преступные действия" режима Зеленского, совершающего акты ядерного терроризма".



Фейк: В минобороны РФ заявили: "ночью 30 июля из жилых кварталов г. Орихов осуществлялся минометный огонь по позициям войск РФ. Подразделения ВСУ имели целью спровоцировать ответные удары артиллерии ВС РФ для дальнейшей их фиксации группой иностранных журналистов, однако ВС РФ, получив своевременно информацию о подготовке провокации, не допустили невыборные удары".

Глава МИД РФ С. Лавров на саммите АСЕАН заявил: "американцы… решили сделать из Украины угрозу для РФ и долгие годы игнорировали… политику киевского режима, который уничтожал все российское".

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