Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 5 апреля
Центр противодействия дезинформации опубликовал подборку фейков, которые российский враг продуцировал 5 апреля
Об этом сообщает Еспресо.TV.
По версии ЦПД при СНБО Украины, 5 апреля россияне запустили три больших обмана.
Дезинформация: "Использование Вашингтоном цветных революций и поддержка государственного переворота в Киеве в 2014 году привела к сегодняшнему конфликту в Украине", – заявил президент РФ В. Путин.
Фейк: Представитель МИД РФ Захарова заявила: "Буча стала общим символом цинизма украинской пропаганды, поддержанной и, возможно, вдохновленной Западом. … Организаторы "Бучанского саммита" ставили своей целью отвлечь внимание мировой общественности от собственных преступлений".
Манипуляция: Российские СМИ со ссылкой на заявление спецпредставителя МИД РФ по вопросам сотрудничества в сфере обеспечения права на свободу вероисповедания Г. Аскольдовича сообщили, что "Россия требует немедленного увольнения находящегося под домашним наместника Киево-Печерской лавры митрополита канонической УПЦ Павла".
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