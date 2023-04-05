Об этом сообщает Еспресо.TV.

По версии ЦПД при СНБО Украины, 5 апреля россияне запустили три больших обмана.

Дезинформация: "Использование Вашингтоном цветных революций и поддержка государственного переворота в Киеве в 2014 году привела к сегодняшнему конфликту в Украине", – заявил президент РФ В. Путин.

Фейк: Представитель МИД РФ Захарова заявила: "Буча стала общим символом цинизма украинской пропаганды, поддержанной и, возможно, вдохновленной Западом. … Организаторы "Бучанского саммита" ставили своей целью отвлечь внимание мировой общественности от собственных преступлений".

Манипуляция: Российские СМИ со ссылкой на заявление спецпредставителя МИД РФ по вопросам сотрудничества в сфере обеспечения права на свободу вероисповедания Г. Аскольдовича сообщили, что "Россия требует немедленного увольнения находящегося под домашним наместника Киево-Печерской лавры митрополита канонической УПЦ Павла".