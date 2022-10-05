Об этом сообщает Еспресо.TV.

По версии ЦПИ при СНБО Украины, 4 октября россияне запустили три больших обмана.

Дезинформация: Запорожский коллаборант В. Рогов заявил, что "генеральный директор Запорожской АЭС И.Мурашов, выдворенный властями Запорожской области на подконтрольную Киеву территорию, сотрудничал со Службой безопасности Украины не по собственной воле, его могли шантажировать".



Дезинформация: Пропагандистские СМИ России со ссылкой на Херсонского коллаборанта К. Стремоусова, сообщили, что "линия столкновения в Херсонской области стабильна, а вылазки ВСУ приводят лишь к серьезным потерям в их рядах".

Дезинформация: Глава МИД РФ С. Лавров заявил: "радикалы-националисты, захватившие власть в Украине после "госзаговора" в феврале 2014г., весь последний период проводили политику угнетения российского и русскоязычного населения Украины. <...> Киев открыто и безнаказанно саботировал выполнение Минских соглашений, утвержденных СБ ООН. Мероприятие цинично закрывало глаза на действия украинских радикалов".

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