Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 4 мая
Центр противодействия дезинформации опубликовал подборку фейков, которые российский враг продуцировал 4 мая
Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.
По версии ЦПД при СНБО Украины, 4 мая россияне запустили три больших обмана.
Манипуляция: Официальная представительница МИД РФ М. Захарова заявила, что "Россия призывает Секретариат ООН открыто осудить намерения Великобритании поставить боеприпасы с обедненным ураном в Украине".
Дезинформация: "Ж.Боррель высказался против использования нападения на Кремль для возможной дальнейшей эскалации конфликта… Именно к эскалации конфликта и приведет теракт, совершенный киевскими властями, направленный США и одобренный руководством ЕС", - отметил заместитель председателя Совбеза РФ Д. Медведев.
Манипуляция: В постоянном представительстве РФ при ЮНЕСКО заявили: "Решительно осуждаем совершенную киевским режимом атаку БПЛА на резиденцию президента РФ... Обращаем внимание, что этот теракт был совершен на территории объекта всемирного наследия ЮНЕСКО "московский кремль и красная площадь" режим, опустившийся до прямых атак на выдающуюся универсальную ценность всего человечества, не имеет морального права в поддержку ЮНЕСКО".
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