Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 4 мая

Об этом сообщает Эспрессо.TV.



По версии ЦПД при СНБО Украины, 4 мая россияне запустили три больших обмана.



Манипуляция: Мэрия Варшавы сообщила, что "с 4 мая 2022 года прекращается декорирование транспорта флагами Украины", и пропагандисты РФ трансформировали в антиукраинский тезис "солидарности конец — украинские флаги исчезли из автобусов Варшавы".



Манипуляция: российские СМИ продолжают тиражировать тезис о вреде антироссийских санкций для стран ЕС. Пропагандисты сообщили, что "из-за санкций во Франции тарифы за коммуналку выросли на 483%".



Манипуляция: российские пропагандисты, вырвав из контекста фразу итальянской газеты Corriere della Sera, сообщили, что "отказ Рима от российского газа оставит безработными более 500 тыс. итальянцев, и это только начало, поскольку дальше кризис проникнет в другие индустриальные отрасли".





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