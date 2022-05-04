Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 4 мая
Центр противодействия дезинформации опубликовал подборку фейков, которые враг продуцировал 4 мая
Об этом сообщает Эспрессо.TV.
По версии ЦПД при СНБО Украины, 4 мая россияне запустили три больших обмана.
Манипуляция: Мэрия Варшавы сообщила, что "с 4 мая 2022 года прекращается декорирование транспорта флагами Украины", и пропагандисты РФ трансформировали в антиукраинский тезис "солидарности конец — украинские флаги исчезли из автобусов Варшавы".
Манипуляция: российские СМИ продолжают тиражировать тезис о вреде антироссийских санкций для стран ЕС. Пропагандисты сообщили, что "из-за санкций во Франции тарифы за коммуналку выросли на 483%".
Манипуляция: российские пропагандисты, вырвав из контекста фразу итальянской газеты Corriere della Sera, сообщили, что "отказ Рима от российского газа оставит безработными более 500 тыс. итальянцев, и это только начало, поскольку дальше кризис проникнет в другие индустриальные отрасли".
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