Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 4 июня
Центр противодействия дезинформации опубликовал подборку фейков, которые враг продуцировал 4 июня
Об этом сообщает Еспресо.TV.
По версии ЦПИ при СНБО Украины, 4 июня россияне запустили три больших обмана.
Дезинформация: Спикер российской госдумы В.Володин сообщил, что "Вашингтон делает все, чтобы основная нагрузка от реализации санкций ложилась на европейские страны и намеренно ослабляя экономику государств Евросоюза, чтобы сделать их еще более зависимыми от США".
Фейк: Российские пропагандисты утверждают, что информация об уничтожении войсками РФ церкви в Святогорске не соответствует действительности и является провокацией ВСУ, однако расположение позиций российских войск говорит об обратном. К тому же украинские войска не обстреливают гражданскую инфраструктуру.
Манипуляция: "Судя по заявлениям Вашингтона и нового пакета санкций ЕС, арсенал средств по сдерживанию развития нашей страны исчерпан. Российская экономика может оказаться даже в плюсе", - заявил спикер госдумы В.Володин.
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