Об этом сообщает Еспресо.TV.



По версии ЦПИ при СНБО Украины, 4 июня россияне запустили три больших обмана.



Дезинформация: Спикер российской госдумы В.Володин сообщил, что "Вашингтон делает все, чтобы основная нагрузка от реализации санкций ложилась на европейские страны и намеренно ослабляя экономику государств Евросоюза, чтобы сделать их еще более зависимыми от США".

Фейк: Российские пропагандисты утверждают, что информация об уничтожении войсками РФ церкви в Святогорске не соответствует действительности и является провокацией ВСУ, однако расположение позиций российских войск говорит об обратном. К тому же украинские войска не обстреливают гражданскую инфраструктуру.



Манипуляция: "Судя по заявлениям Вашингтона и нового пакета санкций ЕС, арсенал средств по сдерживанию развития нашей страны исчерпан. Российская экономика может оказаться даже в плюсе", - заявил спикер госдумы В.Володин.

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