Об этом сообщает Еспресо.TV.

По версии ЦПД при СНБО Украины, 4 августа россияне запустили три больших обмана.

Фейк: Глава МИД РФ С. Лавров заявил: "Тема неонацистской угрозы со стороны Украины игнорируется в умножающихся мирных инициативах".

Дезинформация: Пресс-секретарь МИД РФ М. Захарова заявила: "украинское – преимущественно кормовое – зерно шло в основном в "сытую" Европу".

Фейк: "Потери ВСУ с начала так называемого контрнаступления в течение июня-июля составили уже более 43 тыс. военнослужащих", – заявили в минобороны РФ.