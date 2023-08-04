Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 4 августа
Центр противодействия дезинформации опубликовал подборку фейков, которые враг продуцировал 4 августа
Об этом сообщает Еспресо.TV.
По версии ЦПД при СНБО Украины, 4 августа россияне запустили три больших обмана.
Фейк: Глава МИД РФ С. Лавров заявил: "Тема неонацистской угрозы со стороны Украины игнорируется в умножающихся мирных инициативах".
Дезинформация: Пресс-секретарь МИД РФ М. Захарова заявила: "украинское – преимущественно кормовое – зерно шло в основном в "сытую" Европу".
Фейк: "Потери ВСУ с начала так называемого контрнаступления в течение июня-июля составили уже более 43 тыс. военнослужащих", – заявили в минобороны РФ.
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