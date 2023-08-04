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Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 4 августа

4 августа, 2023 пятница
23:22
Общество

Центр противодействия дезинформации опубликовал подборку фейков, которые враг продуцировал 4 августа

Об этом сообщает Еспресо.TV.

По версии ЦПД при СНБО Украины, 4 августа россияне запустили три больших обмана.

Фейк: Глава МИД РФ С. Лавров заявил: "Тема неонацистской угрозы со стороны Украины игнорируется в умножающихся мирных инициативах".

Дезинформация: Пресс-секретарь МИД РФ М. Захарова заявила: "украинское – преимущественно кормовое – зерно шло в основном в "сытую" Европу".

Фейк: "Потери ВСУ с начала так называемого контрнаступления в течение июня-июля составили уже более 43 тыс. военнослужащих", – заявили в минобороны РФ.

  • Сетью распространяется фейковая информация, что президент США Никсон предусмотрел американскую войну в Украине.
  • Враг запустил дезинформационную кампанию о наборе американских студентов-должников в Интернациональный легион Украины.
Украина
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военные силы Украины
Война с Россией
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Военные новости
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Контрнаступление ЗСУ
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