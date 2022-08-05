Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 4 августа
Центр противодействия дезинформации опубликовал подборку фейков, которые враг продуцировал 4 августа
Об этом сообщает Еспресо.TV.
По версии ЦПД при РНБО Украины, 4 августа россияне запустили три больших обмана.
Дезинформация: Пресс-секретарь президента РФ Д. Песков заявил: "Россия не соглашается с оценкой генсека НАТО Е.Столтенберга относительно того, что действия РФ в Украине якобы являются атакой на текущий мировой строй, ведь настоящую угрозу для этого строя нес заколот на Украине 2014 года", срежиссированный странами-членами Альянса".
Дезинформация: В минобороны РФ заявили, что "допускают причастность программы USAID, связанной с отловом летучих мышей, к возникновению коронавируса…, а заявления конгрессменов США заставляют задуматься о роли американских биологов в появлении и распространении COVID-19".
Манипуляция: Российские пропагандисты в очередной раз сообщили о проблемах ВСУ: "исчерпывается ресурс техники, переданной союзниками – гаубиц M777, M109, PzH 2000 и РСЗО MARS II, а нехватка квалифицированных специалистов приводит к передаче вооружения военным без опыта, из-за чего происходят с неправильной эксплуатацией".
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38.26
Покупка 38.26Продажа 39.3
-
EUR
Покупка 38.5Продажа 39.72
- Актуальное
- Важное