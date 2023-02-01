Об этом сообщает Еспресо.TV.

По версии ЦПД при СНБО Украины, 31 января россияне запустили три больших обмана.

Манипуляция: Российские СМИ сообщили, что внук Шарль де Голля Пьер призвал европейских лидеров "урезонить" американцев и достичь мира с РФ.

"Необходимо предоставить России гарантии безопасности. Франция стала недружественной РФ из-за невзвешенной политики и ошибочных решений. Мы должны работать вместе ради будущего двух великих наций – РФ и Франции".

Дезинформация: Американский журналист Д. Хайфон заявил, что "Украина начала войну почти с тремя тысячами танков. Спросите себя, что с ними случилось. Что заставляет вас думать, что несколько десятков [танков] из США что-нибудь изменят".

Манипуляция: Российские СМИ, цитируя члена Палаты представителей США от Республиканской партии М.Грин, сообщили: "Теперь разжигатели войны в США говорят, что для того, чтобы защитить Украину, она должна вторгнуться в Крым и отобрать его в РФ. И это все за американского руководства, финансирования, поддержки и поставки вооружения".