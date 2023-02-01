Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 31 января
Центр противодействия дезинформации опубликовал подборку фейков, которые российский враг продуцировал 31 января.
Об этом сообщает Еспресо.TV.
По версии ЦПД при СНБО Украины, 31 января россияне запустили три больших обмана.
Манипуляция: Российские СМИ сообщили, что внук Шарль де Голля Пьер призвал европейских лидеров "урезонить" американцев и достичь мира с РФ.
"Необходимо предоставить России гарантии безопасности. Франция стала недружественной РФ из-за невзвешенной политики и ошибочных решений. Мы должны работать вместе ради будущего двух великих наций – РФ и Франции".
Дезинформация: Американский журналист Д. Хайфон заявил, что "Украина начала войну почти с тремя тысячами танков. Спросите себя, что с ними случилось. Что заставляет вас думать, что несколько десятков [танков] из США что-нибудь изменят".
Манипуляция: Российские СМИ, цитируя члена Палаты представителей США от Республиканской партии М.Грин, сообщили: "Теперь разжигатели войны в США говорят, что для того, чтобы защитить Украину, она должна вторгнуться в Крым и отобрать его в РФ. И это все за американского руководства, финансирования, поддержки и поставки вооружения".
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