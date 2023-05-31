Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 31 мая
Центр противодействия дезинформации опубликовал подборку фейков, которые российский враг продуцировал 31 мая
Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.
По версии ЦПД при СНБО Украины, 31 мая россияне запустили три больших обмана.
Дезинформация: "США использовали Зеленского как инструмент для ведения бесконечного опосредованного конфликта с Россией", – заявил обозреватель SCMP Йонден Лхату.
По его мнению, Вашингтон совершает ошибку, отвергая любые мирные инициативы.
Фейк: "США "прибрали в руки" Молдову и разрушили ее суверенитет", – заявил глава госдумы РФ В. Володин.
Также он добавил, что США не смотрят на народ, равно как не смотрят на украинцев, считая их расходным материалом.
Фейк: "Лондон превратит Украину в радиоактивное кладбище через обедненный уран", – пишет Myśl Polska.
По словам журналиста польской газеты Яцека Меджицкого, по прилету по Хмельницкому появились "все признаки радиоактивного заражения местности".
- 20 мая Россия запустила дезинформацию о якобы исчезновении главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Также оккупанты говорили, что Залужный получил ранения и перенес трепанацию черепа. В Министерстве обороны опровергли фейки.
- 25 мая Анатолий Штефан (Штирлиц) показал видео с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным.
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