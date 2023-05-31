Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.

По версии ЦПД при СНБО Украины, 31 мая россияне запустили три больших обмана.

Дезинформация: "США использовали Зеленского как инструмент для ведения бесконечного опосредованного конфликта с Россией", – заявил обозреватель SCMP Йонден Лхату.

По его мнению, Вашингтон совершает ошибку, отвергая любые мирные инициативы.

Фейк: "США "прибрали в руки" Молдову и разрушили ее суверенитет", – заявил глава госдумы РФ В. Володин.

Также он добавил, что США не смотрят на народ, равно как не смотрят на украинцев, считая их расходным материалом.

Фейк: "Лондон превратит Украину в радиоактивное кладбище через обедненный уран", – пишет Myśl Polska.

По словам журналиста польской газеты Яцека Меджицкого, по прилету по Хмельницкому появились "все признаки радиоактивного заражения местности".