Об этом сообщает Еспресо.TV.



По версии ЦПД при РНБО Украины, 31 мая россияне запустили три больших обмана.



Дезинформация: В минобороны РФ заявили: "украинская армия продолжает использовать инфраструктурные объекты в военных целях. При этом, прикрываясь гражданскими как "живым щитом", систематически обстреливают российские подразделения, провоцируя их на ответный удар для дальнейшего обвинения в уничтожении гражданских".

Манипуляция: Коллаборант-"руководитель" Херсонщины К.Стремоусов заявил, что "Херсонская область станет полноценным субъектом РФ уже в ближайшее время, а когда в регионе будет проведен референдум, как минимум 60-70% населения проголосует за вхождение региона в состав России" .



Дезинформация: Пропагандисты РФ сообщили: "Польша планирует поставлять Украине американские дальнобойные системы в обмен на предоставление ей исключительного права контроля за западными финансовыми потоками в "независимую", и теперь у Запада Украины есть все шансы стать польской колонией".

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