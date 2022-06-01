Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 31 мая
Центр противодействия дезинформации опубликовал подборку фейков, которые враг продуцировал 31 мая
Об этом сообщает Еспресо.TV.
По версии ЦПД при РНБО Украины, 31 мая россияне запустили три больших обмана.
Дезинформация: В минобороны РФ заявили: "украинская армия продолжает использовать инфраструктурные объекты в военных целях. При этом, прикрываясь гражданскими как "живым щитом", систематически обстреливают российские подразделения, провоцируя их на ответный удар для дальнейшего обвинения в уничтожении гражданских".
Манипуляция: Коллаборант-"руководитель" Херсонщины К.Стремоусов заявил, что "Херсонская область станет полноценным субъектом РФ уже в ближайшее время, а когда в регионе будет проведен референдум, как минимум 60-70% населения проголосует за вхождение региона в состав России" .
Дезинформация: Пропагандисты РФ сообщили: "Польша планирует поставлять Украине американские дальнобойные системы в обмен на предоставление ей исключительного права контроля за западными финансовыми потоками в "независимую", и теперь у Запада Украины есть все шансы стать польской колонией".
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