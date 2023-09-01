Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 31 августа
Центр противодействия дезинформации опубликовал подборку фейков, которые враг продуцировал 31 августа
Об этом сообщает Еспресо.TV.
По версии ЦПД при СНБО Украины, 31 августа россияне запустили три больших обмана.
Манипуляция: Пресс-секретарь Путина Д. Песков заявил: "заявления Киева о вине России в голоде на африканском континенте — безосновательны и ошибочны".
Фейк: Российский пропагандист В. Соловьев в своем TG-канале опубликовал новость, в которой утверждается, что "на освобожденной территории ЛНР была обнаружена лаборатория западной компании "Фармбиотест". Выявленные документы якобы подтвердили факт проведения опытов над солдатами ВСУ.
Дезинформация: Заместитель председателя Совбеза РФ Д. Медведев заявил, что "численность населения на подконтрольной Киеву территории составляет 19,7 млн человек. За пределами страны - уже 17,9 млн".
- Российские пропагандисты обнародовали новый фейк, среди военных львовской терробороны якобы распространяется эпидемия лептоспироза.
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