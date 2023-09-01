Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 31 августа

Об этом сообщает Еспресо.TV.

По версии ЦПД при СНБО Украины, 31 августа россияне запустили три больших обмана.

Манипуляция: Пресс-секретарь Путина Д. Песков заявил: "заявления Киева о вине России в голоде на африканском континенте — безосновательны и ошибочны".

Фейк: Российский пропагандист В. Соловьев в своем TG-канале опубликовал новость, в которой утверждается, что "на освобожденной территории ЛНР была обнаружена лаборатория западной компании "Фармбиотест". Выявленные документы якобы подтвердили факт проведения опытов над солдатами ВСУ.

Дезинформация: Заместитель председателя Совбеза РФ Д. Медведев заявил, что "численность населения на подконтрольной Киеву территории составляет 19,7 млн человек. За пределами страны - уже 17,9 млн".