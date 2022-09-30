Об этом сообщает Еспресо.TV.



По версии ЦПД при СНБО Украины, 30 сентября россияне запустили три больших обмана.

Дезинформация: Во время выступления президент РФ В. Путин заявил: "мы призываем киевский режим немедленно прекратить огонь… и вернуться за стол переговоров… [однако] выбор народа в Донецке, Луганске, Запорожье и Херсоне не будем обсуждать, он сделан… Мы будем защищать нашу землю всеми силами и средствами, которые у нас есть.

Российские СМИ сообщили, что "следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по признакам преступления "Жестокое обращение с гражданским населением", по факту обстрела колонны автомобилей с мирными жителями в Запорожье", где погибли по меньшей мере 23 человека.

Манипуляция: Представитель российского МИД Н. Захарова заявила, что "сегодня каждый избрал свой путь. Кровавые мясники, убивающие женщин и детей, в помойку НАТО. А мы – в будущее! Будет сложно? Да. Потому что падать всегда легче, Но ведь вы помните: ползти нам исторически мешают крылья…".

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