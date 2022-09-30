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Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 30 сентября

30 сентября, 2022 пятница
23:16
война с Россией Владимир Путин

Центр противодействия дезинформации опубликовал подборку фейков, которые враг продуцировал 30 сентября

Об этом сообщает Еспресо.TV.

По версии ЦПД при СНБО Украины, 30 сентября россияне запустили три больших обмана.

Дезинформация: Во время выступления президент РФ В. Путин заявил: "мы призываем киевский режим немедленно прекратить огонь… и вернуться за стол переговоров… [однако] выбор народа в Донецке, Луганске, Запорожье и Херсоне не будем обсуждать, он сделан… Мы будем защищать нашу землю всеми силами и средствами, которые у нас есть.

Манипуляция: Российские СМИ сообщили, что "следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по признакам преступления "Жестокое обращение с гражданским населением", по факту обстрела колонны автомобилей с мирными жителями в Запорожье", где погибли по меньшей мере 23 человека.

Манипуляция: Представитель российского МИД Н. Захарова заявила, что "сегодня каждый избрал свой путь. Кровавые мясники, убивающие женщин и детей, в помойку НАТО. А мы – в будущее! Будет сложно? Да. Потому что падать всегда легче, Но ведь вы помните: ползти нам исторически мешают крылья…".

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Украина
Россия
Владимир Путин
Мария Захарова
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