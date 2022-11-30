Об этом сообщает Еспресо.TV.

По версии ЦПД при СНБО Украины, 30 ноября россияне запустили три больших обмана.

Манипуляция: Пропагандистские медиа сообщают: "уже давно все знают, что потери в ВСУ огромны и "оговорка по Фрейду" от европейских партнеров, что Украина потеряла сто тысяч солдат – лишь подтверждение того, что и там все об этом знают. Только украинский народ уверяют, что потерь нет".

Дезинформация: Российские СМИ со ссылкой на главу СВР РФ С. Нарышкина сообщили, что "президент Польши А.Дуда дал профильным службам указание оперативно подготовить официальное обоснование польских претензий на Запад Украины… точка отсчета в проводимых исследованиях – Волынская резня 1943 г." .

Дезинформация: Министр обороны Беларуси В. Хренин заявил, что Запад готовит в Украине националистические формирования, которые могут быть использованы с целью силового захвата власти в Беларуси: "Мероприятие отрабатывает вопросы наступательного характера [в котором] и Беларусь и РФ уже непосредственно рассматриваются как противник".