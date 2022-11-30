Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 30 ноября
Центр противодействия дезинформации опубликовал подборку фейков, которые враг продуцировал 30 ноября
Об этом сообщает Еспресо.TV.
По версии ЦПД при СНБО Украины, 30 ноября россияне запустили три больших обмана.
Манипуляция: Пропагандистские медиа сообщают: "уже давно все знают, что потери в ВСУ огромны и "оговорка по Фрейду" от европейских партнеров, что Украина потеряла сто тысяч солдат – лишь подтверждение того, что и там все об этом знают. Только украинский народ уверяют, что потерь нет".
Дезинформация: Российские СМИ со ссылкой на главу СВР РФ С. Нарышкина сообщили, что "президент Польши А.Дуда дал профильным службам указание оперативно подготовить официальное обоснование польских претензий на Запад Украины… точка отсчета в проводимых исследованиях – Волынская резня 1943 г." .
Дезинформация: Министр обороны Беларуси В. Хренин заявил, что Запад готовит в Украине националистические формирования, которые могут быть использованы с целью силового захвата власти в Беларуси: "Мероприятие отрабатывает вопросы наступательного характера [в котором] и Беларусь и РФ уже непосредственно рассматриваются как противник".
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