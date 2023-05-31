Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.

По версии ЦПИ при СНБО Украины, 30 мая россияне запустили три больших обмана.

Дезинформация: Глава МИД РФ С.Лавров заявил: "Несомненно, что киевский режим давно перешел к откровенно террористическим методам".

Путинист также в своем выступлении пришел к выводу, что "Запад напрямую поддерживает геноцид".

Фейк: "Потери украинских войск за этот месяц составили более 16 тысяч военнослужащих, 16 самолетов, 5 вертолетов, 466 БПЛА, более 400 танков и других бронированных машин", – заявил министр обороны РФ Шойгу.

Он также добавил, что ВС РФ за месяц перехватили 29 ракет Storm Shadow.

Манипуляция: В МИД РФ прокомментировали полет дронов в Москве и заявили: "подобные атаки, судя по всему, направлены исключительно против гражданского населения с целью посеять панику среди мирных жителей".