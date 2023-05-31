Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 30 мая
Центр противодействия дезинформации опубликовал подборку фейков, которые российский враг продуцировал 30 мая
Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.
По версии ЦПИ при СНБО Украины, 30 мая россияне запустили три больших обмана.
Дезинформация: Глава МИД РФ С.Лавров заявил: "Несомненно, что киевский режим давно перешел к откровенно террористическим методам".
Путинист также в своем выступлении пришел к выводу, что "Запад напрямую поддерживает геноцид".
Фейк: "Потери украинских войск за этот месяц составили более 16 тысяч военнослужащих, 16 самолетов, 5 вертолетов, 466 БПЛА, более 400 танков и других бронированных машин", – заявил министр обороны РФ Шойгу.
Он также добавил, что ВС РФ за месяц перехватили 29 ракет Storm Shadow.
Манипуляция: В МИД РФ прокомментировали полет дронов в Москве и заявили: "подобные атаки, судя по всему, направлены исключительно против гражданского населения с целью посеять панику среди мирных жителей".
- 20 мая Россия запустила дезинформацию о якобы исчезновении главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Также оккупанты говорили, что Залужный получил ранения и перенес трепанацию черепа. В Министерстве обороны опровергли фейки.
- 25 мая Анатолий Штефан (Штирлиц) показал видео с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным.
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