Об этом сообщает Еспресо.TV.

По версии ЦПД при СНБО Украины, 30 марта россияне запустили три больших обмана.

Дезинформация: Луганский коллаборант А. Марочко заявил, что "Украина кинула под Бахмут ДРГ, переодетые в форму ВС РФ. … по характеру действий они выполняют отдельные задачи штаба, а также используются как группы быстрого реагирования".

Фейк: "В Киеве игнорируют вопросы безопасности Запорожской АЭС и готовы принести этот вопрос в жертву своим политическим амбициям", – заявил замглавы МИД РФ С. Рябков.

Манипуляция: Комментируя прекращение договора аренды Киево-Печерской лавры, спикер МИД РФ М. Захарова заявила: "Киевский режим продолжает наступление на каноническое православие. Зеленского и других украинских богоборцев не интересуют вопросы веры, ими руководит исключительно желание личного обогащения. … , что происходит при поддержке США и Константинополя. Такие действия погружают Украину в средневековье в худшем смысле этого слова".