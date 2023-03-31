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Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 30 марта

31 мартa, 2023 пятница
00:16
Общество Мария Захарова

Центр противодействия дезинформации опубликовал подборку фейков, которые российский враг продуцировал 30 марта

Об этом сообщает Еспресо.TV.

По версии ЦПД при СНБО Украины, 30 марта россияне запустили три больших обмана.

Дезинформация: Луганский коллаборант А. Марочко заявил, что "Украина кинула под Бахмут ДРГ, переодетые в форму ВС РФ. … по характеру действий они выполняют отдельные задачи штаба, а также используются как группы быстрого реагирования".

Фейк: "В Киеве игнорируют вопросы безопасности Запорожской АЭС и готовы принести этот вопрос в жертву своим политическим амбициям", – заявил замглавы МИД РФ С. Рябков.

Манипуляция: Комментируя прекращение договора аренды Киево-Печерской лавры, спикер МИД РФ М. Захарова заявила: "Киевский режим продолжает наступление на каноническое православие. Зеленского и других украинских богоборцев не интересуют вопросы веры, ими руководит исключительно желание личного обогащения. … , что происходит при поддержке США и Константинополя. Такие действия погружают Украину в средневековье в худшем смысле этого слова".

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