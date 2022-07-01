Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 30 июня
Центр противодействия дезинформации опубликовал подборку фейков, которые враг продуцировал 30 июня
Об этом сообщает Еспресо.TV.
По версии ЦПД при РНБО Украины, 30 июня россияне запустили три больших обмана.
Манипуляция: Президент РФ В.Путин заявил, что "Россия не имеет никаких ограничений на вывоз удобрений, поскольку объемы производства достаточны, то же касается и продовольствия, однако можно дискутировать на тему продовольствия сколько угодно, и сейчас нужно принимать меры, чтобы ситуация в этой сфере не стала трагической".
Дезинформация: В минобороны РФ заявили: "сегодня как шаг доброй воли российские военные завершили выполнение задач на о.Змеиный и вывели гарнизон. Россия показала, что не препятствует усилиям ООН для организации гумкоридора по вывозу сельскохозяйственной продукции с территории Украины".
Дезинформация: Во время заседания комиссии по вопросам расследования работы американских биолабораторий в Украине вице-спикер госдумы РФ И.Ярова заявила: "биолаборатории США, созданные за пределами страны, фактически стали военными объектами НАТО, которые могут быть использованы для бактериологических атак".
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