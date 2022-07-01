Об этом сообщает Еспресо.TV.



По версии ЦПД при РНБО Украины, 30 июня россияне запустили три больших обмана.

Манипуляция: Президент РФ В.Путин заявил, что "Россия не имеет никаких ограничений на вывоз удобрений, поскольку объемы производства достаточны, то же касается и продовольствия, однако можно дискутировать на тему продовольствия сколько угодно, и сейчас нужно принимать меры, чтобы ситуация в этой сфере не стала трагической".



Дезинформация: В минобороны РФ заявили: "сегодня как шаг доброй воли российские военные завершили выполнение задач на о.Змеиный и вывели гарнизон. Россия показала, что не препятствует усилиям ООН для организации гумкоридора по вывозу сельскохозяйственной продукции с территории Украины".

Дезинформация: Во время заседания комиссии по вопросам расследования работы американских биолабораторий в Украине вице-спикер госдумы РФ И.Ярова заявила: "биолаборатории США, созданные за пределами страны, фактически стали военными объектами НАТО, которые могут быть использованы для бактериологических атак".

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