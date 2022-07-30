Об этом сообщает Еспресо.TV.



По версии ЦПД при РНБО Украины, 30 июля россияне запустили три больших обмана.

Манипуляция: Спикер минобороны РФ И. Конашенков заявил: "всю политическую, уголовную и моральную ответственность за произошедшее [ракетный обстрел СИЗО в Оленовке], несет лично Зеленский, его преступный режим и поддерживающий их Вашингтон".



Дезинформация: Российские СМИ заявили, что "твит в официальном аккаунте посольства РФ в Великобритании, в котором содержится призыв к расправе над бойцами "Азова", не является официальным изречением посольства, а исключительно цитатой одного из жителей Мариуполя, чью семью обстреляли бойцы полка "Азов".

Фейк: В минобороны РФ сообщили: "боевики украинских вооруженных формирований в Новопавловке Днепропетровской области заминировали автомобильный мост через реку Солена, который они планируют взорвать и обвинить подразделения российских военных в якобы невыборных ударах по объектам гражданской инфраструктуры".

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