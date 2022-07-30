Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 30 июля
Центр противодействия дезинформации опубликовал подборку фейков, которые враг продуцировал 30 июля
Об этом сообщает Еспресо.TV.
По версии ЦПД при РНБО Украины, 30 июля россияне запустили три больших обмана.
Манипуляция: Спикер минобороны РФ И. Конашенков заявил: "всю политическую, уголовную и моральную ответственность за произошедшее [ракетный обстрел СИЗО в Оленовке], несет лично Зеленский, его преступный режим и поддерживающий их Вашингтон".
Дезинформация: Российские СМИ заявили, что "твит в официальном аккаунте посольства РФ в Великобритании, в котором содержится призыв к расправе над бойцами "Азова", не является официальным изречением посольства, а исключительно цитатой одного из жителей Мариуполя, чью семью обстреляли бойцы полка "Азов".
Фейк: В минобороны РФ сообщили: "боевики украинских вооруженных формирований в Новопавловке Днепропетровской области заминировали автомобильный мост через реку Солена, который они планируют взорвать и обвинить подразделения российских военных в якобы невыборных ударах по объектам гражданской инфраструктуры".
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