Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 30 августа
Центр противодействия дезинформации опубликовал подборку фейков, которые враг продуцировал 30 августа
Об этом сообщает Еспресо.TV.
По версии ЦПД при СНБО Украины, 30 августа россияне запустили три больших обмана.
Манипуляция: Посольство РФ в США заявило, что "обанкротившаяся поставка режима Зеленского снарядов для РСЗО HIMARS и систем ПВО, а также других боеприпасов, на сумму в четверть $1 млрд - верх лицемерия. Тем более когда чиновники объясняют военное содействие заботам народ Украины. На самом деле Вашингтон никак не откажется от концепции борьбы с Россией до последнего украинца".
Фейк: Минобороны РФ заявило: "30 августа около полуночи самолетом морской авиации Черноморского Флота в акватории Черного моря уничтожены четыре быстроходных военных катера с десантными группами военнослужащих украинских сил специальных операций общей численностью до 50 человек".
Манипуляция: Представитель МИД РФ М. Захарова заявила: "атака Украины на объекты в ряде российских регионов минувшей ночью подтверждает террористическую сущность киевского режима".
- 25 августа на ютубе транслировалась фейковая реклама по поводу высоких потерь украинских военных в войне против российских террористов.
- Враждебные ресурсы распространяют фейковую информацию, что Папа Римский Франциск был внесен в базу "Миротворец".
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