Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 30 августа

Об этом сообщает Еспресо.TV.

По версии ЦПД при СНБО Украины, 30 августа россияне запустили три больших обмана.

Манипуляция: Посольство РФ в США заявило, что "обанкротившаяся поставка режима Зеленского снарядов для РСЗО HIMARS и систем ПВО, а также других боеприпасов, на сумму в четверть $1 млрд - верх лицемерия. Тем более когда чиновники объясняют военное содействие заботам народ Украины. На самом деле Вашингтон никак не откажется от концепции борьбы с Россией до последнего украинца".

Фейк: Минобороны РФ заявило: "30 августа около полуночи самолетом морской авиации Черноморского Флота в акватории Черного моря уничтожены четыре быстроходных военных катера с десантными группами военнослужащих украинских сил специальных операций общей численностью до 50 человек".

Манипуляция: Представитель МИД РФ М. Захарова заявила: "атака Украины на объекты в ряде российских регионов минувшей ночью подтверждает террористическую сущность киевского режима".