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Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 30 августа

31 августа, 2022 среда
00:16
война с Россией Дмитрий Песков

Центр противодействия дезинформации опубликовал подборку фейков, которые враг продуцировал 30 августа

Об этом сообщает Еспресо.TV.

По версии ЦПД при РНБО Украины, 30 августа россияне запустили три больших обмана.

Дезинформация: Представитель МИД РФ А. Дробинин заявил: "специальная военная операция России в Украине не началась бы, если бы западные страны конструктивно подошли к предложениям Москвы по гарантиям безопасности".

Манипуляция: Пресс-секретарь президента России Д. Песков заявил, что "РФ готова выполнять свои обязательства по поставке газа, [однако] действия ЕС по газовой проблеме сложно понять и невозможно объяснить, и за них приходится платить простым европейцам".

Фейк: Коллаборант-"руководитель" ТОТ Запорожской области В. Рогов заявил: "ВСУ целенаправленно бьют по критически важным объектам Запорожской АЭС, чтобы вызвать выброс радиоактивных веществ… за два часа ВСУ нанесли 17 артиллерийских ударов с американских крупнокалиберных рядом с ЗАЭС".

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Общество
Украина
Россия
Дмитрий Песков
фейк
Запорожская область
пропаганда
руские фейки
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