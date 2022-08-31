Об этом сообщает Еспресо.TV.

По версии ЦПД при РНБО Украины, 30 августа россияне запустили три больших обмана.



Дезинформация: Представитель МИД РФ А. Дробинин заявил: "специальная военная операция России в Украине не началась бы, если бы западные страны конструктивно подошли к предложениям Москвы по гарантиям безопасности".



Манипуляция: Пресс-секретарь президента России Д. Песков заявил, что "РФ готова выполнять свои обязательства по поставке газа, [однако] действия ЕС по газовой проблеме сложно понять и невозможно объяснить, и за них приходится платить простым европейцам".

Фейк: Коллаборант-"руководитель" ТОТ Запорожской области В. Рогов заявил: "ВСУ целенаправленно бьют по критически важным объектам Запорожской АЭС, чтобы вызвать выброс радиоактивных веществ… за два часа ВСУ нанесли 17 артиллерийских ударов с американских крупнокалиберных рядом с ЗАЭС".

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