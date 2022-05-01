Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 30 апреля
Центр противодействия дезинформации опубликовал подборку фейков, которые враг продуцировал 30 апреля
Об этом сообщает Эспрессо.TV.
По версии ЦПД при СНБО Украины, 30 апреля россияне запустили три больших обмана.
Манипуляция: "Руководители"-коллаборанты оккупированных территорий Запорожской области заявляют, что "в Бердянске стремительно налаживается мирная жизнь", а город "готовится перейти на выплату пенсий и зарплат в российских рублях".
Фейк: Политические руководители РФ начали распространять тезис о том, что "законопроект о ленд-лизе для Украины зарегистрировали еще в январе, а это значит, что в Вашингтоне прекрасно знали о скором начале войны и в полной мере готовились к этому".
Дезинформация: "Пропагандисты РФ продолжают тиражировать информацию о том, что Запад посылает Украине устаревшее вооружение: "Дания отправляет в Украину 25 старых бронетранспортеров Piranha III".
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