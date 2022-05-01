Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 30 апреля

Об этом сообщает Эспрессо.TV.



По версии ЦПД при СНБО Украины, 30 апреля россияне запустили три больших обмана.



Манипуляция: "Руководители"-коллаборанты оккупированных территорий Запорожской области заявляют, что "в Бердянске стремительно налаживается мирная жизнь", а город "готовится перейти на выплату пенсий и зарплат в российских рублях".



Фейк: Политические руководители РФ начали распространять тезис о том, что "законопроект о ленд-лизе для Украины зарегистрировали еще в январе, а это значит, что в Вашингтоне прекрасно знали о скором начале войны и в полной мере готовились к этому".



Дезинформация: "Пропагандисты РФ продолжают тиражировать информацию о том, что Запад посылает Украине устаревшее вооружение: "Дания отправляет в Украину 25 старых бронетранспортеров Piranha III".





Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb