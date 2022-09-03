Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 3 сентября
Центр противодействия дезинформации опубликовал подборку фейков, которые враг продуцировал 3 сентября
Об этом сообщает Еспресо.TV.
По версии ЦПД при РНБО Украины, 3 сентября россияне запустили три больших обмана.
Дезинформация: В посольстве РФ в США заявили: "правозащитники обвиняют Россию в нарушениях гуманитарного права… это клевета для дискредитации РФ, защищающая жителей Донбасса от развязанного Киевом геноцида… [в то же время] заявления о том, что украинцев заставляют подписывать "свидетельства" о преступления ВСУ являются попыткой отбелить киевские власти".
Манипуляция: Коллаборант-"руководитель" ТОТ Запорожской области В. Рогов заявил, что "украинские военные открыли огонь по Энергодару… [таким образом] Украина хочет запугать экспертов МАГАТЭ и показать, что Россия не способна обеспечить безопасность Запорожской АЭС".
Дезинформация: Представитель из РФ И. Кириллов заявил: "в распоряжении России есть запрос Украины к производителю "Байрактар" об оснащении БпЛА системами распыления аэрозолей… При дальности полета до 300 км и снаряжении БпЛА биологическими рецептурами создается угроза применения биологического оружия на территории России".
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