Об этом сообщает Еспресо.TV.



По версии ЦПД при РНБО Украины, 3 сентября россияне запустили три больших обмана.

Дезинформация: В посольстве РФ в США заявили: "правозащитники обвиняют Россию в нарушениях гуманитарного права… это клевета для дискредитации РФ, защищающая жителей Донбасса от развязанного Киевом геноцида… [в то же время] заявления о том, что украинцев заставляют подписывать "свидетельства" о преступления ВСУ являются попыткой отбелить киевские власти".



Манипуляция: Коллаборант-"руководитель" ТОТ Запорожской области В. Рогов заявил, что "украинские военные открыли огонь по Энергодару… [таким образом] Украина хочет запугать экспертов МАГАТЭ и показать, что Россия не способна обеспечить безопасность Запорожской АЭС".

Дезинформация: Представитель из РФ И. Кириллов заявил: "в распоряжении России есть запрос Украины к производителю "Байрактар" об оснащении БпЛА системами распыления аэрозолей… При дальности полета до 300 км и снаряжении БпЛА биологическими рецептурами создается угроза применения биологического оружия на территории России".

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