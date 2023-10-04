Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 3 октября

Об этом сообщает Еспресо.TV.

По версии ЦПД при СНБО Украины, 3 октября россияне запустили три больших обмана.

Манипуляция: Телеграм-канал "Медведь" написал: "С сегодняшнего дня Нацбанк Украины отменяет фиксированный курс валют. Гривна отправляется в свободный полет: привет, инфляция и рост цен на все-все".

Дезинформация: Российский пропагандист В. Соловьев заявил: "Мы потеряли существенные территории в конце марта - начале апреля прошлого года. Какие такие военные действия привели к этому? Это был жест доброй воли. После парафирования Стамбульских договоренностей украинская сторона получила по голове от Запада. Чтобы не придерживаться договоренностей, она придумала Бучу".

Манипуляция: Пророссийский телеграм-канал "Резидент" написал: "Тотальная коррупция в армии и снабжении стала настолько значимой, что в США и ЕС решили усилить контроль за расходованием средств. Косвенное следствие – у украинцев будет гораздо меньше самостоятельности в военном планировании и принятии решений".