Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 3 октября
Центр противодействия дезинформации опубликовал подборку фейков, которые враг продуцировал 3 октября
Об этом сообщает Еспресо.TV.
По версии ЦПД при СНБО Украины, 3 октября россияне запустили три больших обмана.
Манипуляция: Телеграм-канал "Медведь" написал: "С сегодняшнего дня Нацбанк Украины отменяет фиксированный курс валют. Гривна отправляется в свободный полет: привет, инфляция и рост цен на все-все".
Дезинформация: Российский пропагандист В. Соловьев заявил: "Мы потеряли существенные территории в конце марта - начале апреля прошлого года. Какие такие военные действия привели к этому? Это был жест доброй воли. После парафирования Стамбульских договоренностей украинская сторона получила по голове от Запада. Чтобы не придерживаться договоренностей, она придумала Бучу".
Манипуляция: Пророссийский телеграм-канал "Резидент" написал: "Тотальная коррупция в армии и снабжении стала настолько значимой, что в США и ЕС решили усилить контроль за расходованием средств. Косвенное следствие – у украинцев будет гораздо меньше самостоятельности в военном планировании и принятии решений".
- Равнее россияне также распространяли фейк, якобы ВСУ начали составлять вооружение на Хмельницкой и Ровенской АЭС.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.38 Покупка 37.38Продажа 38.17
- EUR Покупка 39.72Продажа 40.72
- Актуальное
- Важное