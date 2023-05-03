Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 3 мая
Центр противодействия дезинформации опубликовал подборку фейков, которые российский враг продуцировал 3 мая
Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.
По версии ЦПД при СНБО Украины, 3 мая россияне запустили три больших обмана.
Дезинформация: Российские СМИ со ссылкой на пресс-секретаря МИД РФ М. Захарову сообщили: "Сейчас Россия противостоит натовско-украинскому военно-промышленному конгломерату, в котором Украина выполняет функции инструмента вооруженной борьбы, а Запад играет роль штаба и тыла".
Дезинформация: секретарь Совбеза РФ М. Патрушев заявил, что "сохранение Украины в планы США не входит… Украина нужна американцам только через природные ресурсы, причем страна нужна им без традиционного населения. Именно поэтому война Запада с РФ идет к последнему украинцу".
Дезинформация: "Граждан Украины, которые при Зеленском, все меньше, почву и зерно вывозят из Украины все активнее – количество украинских потребителей украинской продукции сокращается в геометрической прогрессии. Поэтому западным кураторам президента [Украины] достанется больше продовольствия. Голодомор ХХІ века устроил Зеленский во вверенной ему стране", - заявила представитель МИД РФ М. Захарова.
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