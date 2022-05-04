Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 3 мая

Об этом сообщает Еспресо.TV.



По версии ЦПИ при СНБО Украины, 3 мая россияне запустили три больших обмана.



Манипуляция: Прокремлевские СМИ сообщили, что "при разговоре с Э.Макроном В.Путин заявил, что угроза глобальной продовольственной безопасности вызвана в первую очередь санкциями Запада".



Дезинформация: Несмотря на заявление минобороны РФ о том, что "российские военные начали уничтожать огневые позиции "Азова" и ВСУ на Азовстали, российские пропагандисты заявили, что "ни о каком масштабном штурме завода с участием тактических групп речь не идет".



Фейк: Глава госдумы РФ В.Володин заявил, что "процесс распада Украины начался после госпереворота 2014 года и уже необратим". По его мнению, это подтверждает и тот факт, что сегодня многие жители на Западе Украины получили гражданство Польши и Венгрии.





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