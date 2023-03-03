Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 3 марта
Центр противодействия дезинформации опубликовал подборку фейков, которые российский враг продуцировал 3 марта
Об этом сообщает Еспресо.TV.
По версии ЦПД при СНБО Украины, 3 марта россияне запустили три больших обмана.
Фейк: Российские СМИ со ссылкой на советника главы концерна Росэнергоатом Р. Карча сообщили, что "украинские военные обстреляли сотрудников службы безопасности Запорожской АЭС во время ротации инспекторов МАГАТЭ".
Манипуляция: Посол РФ в США А. Антонов заявил, что "Соединенные Штаты несут ответственность за теракт в Брянской области, поскольку исполнители были вдохновлены американской поддержкой".
Манипуляция: В МИД РФ заявили: "Киев неоднократно признавал, что все его действия идут по одобрению и поддержке США и других стран НАТО, убийства в Брянской области были совершены из натовского оружия. В связи с этим возникает вопрос о квалификации этих государств как соучастников таких преступлений и спонсоров терроризма".
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