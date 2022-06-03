Об этом сообщает Еспресо.TV.



По версии ЦПД при РНБО Украины, 3 июня россияне запустили три больших обмана.



Дезинформация: Пропагандистские СМИ РФ заявили: "Польша планирует поставлять Украине американские дальнобойные ракетные системы, а в обмен на это требует предоставить ей исключительное право контроля за западными финансовыми потоками в независимое".

Манипуляция: Российские пропагандисты заявили, что "американцы потеряли интерес к ситуации в Украине. Люди стали скептически воспринимать цели Вашингтона в Украине. Кроме того, они уже не так уверены, что санкции поставят РФ на колени".



Манипуляция: Глава Чеченской республики Р.Кадыров сообщил, что руководитель минобороны РФ "С.Шойгу определил новые задачи, предусматривающие улучшение тактики, и теперь спецоперация в Украине пойдет в ускоренный темп".

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