Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 3 февраля
Центр противодействия дезинформации опубликовал подборку фейков, которые российский враг продуцировал 3 февраля
Об этом сообщает Еспресо.TV.
По версии ЦПД при СНБО Украины, 3 февраля россияне запустили три больших обмана.
Манипуляция: российские СМИ, цитируя президента Сербии А. Вучича, сообщили: "Наибольшая ошибка Запада, что они анонсировали поставки танков, а это страшные танки, но сейчас они объединили российский народ. Это самая большая политическая ошибка Запада, потому что они за один день объединили россиян".
Фейк: луганский коллаборант А. Марочко заявил, что якобы "украинские военные расстреляли 12 товарищей, решивших сдаться в плен в районе Кременной (Луганская область) <…> ВСУ нанесли артиллерийский удар и открыли стрелковый огонь по собственному опорному пункту, после того как находившиеся там бойцы вывесили белый флаг и послали вражеским войскам радиозапрос о возможности сложить оружие".
Дезинформацыя: российские медиа сообщили, что Международный валютный фонд "готов предоставить Украине кредит (12-16 миллиардов долларов), но одним из условий будет повышение тарифов на 100-200% в течение 12 месяцев".
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