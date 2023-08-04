Об этом сообщает Еспресо.TV.



По версии ЦПД при СНБО Украины, 3 августа россияне запустили три больших обмана.

Фейк: Российский посол в США А. Антонов, комментируя договор о стратегическом наступательном вооружении, заявил: "США развязали против РФ гибридную войну, цель которой - нанести России стратегическое поражение. Реальная цель США - добиться доступа на российские базы СНО".



Манипуляция: Российский пропагандист-военкор А. Сладков заявил: "главный наш (России - ред.) помощник - командование ВСУ. Оно дарит нам свое наступление (боевой суицид)".

Фейк: Российский TG-канал "Женщина с косой" написал: "Зимой Украину ждет еще более жесткая мобилизация, чем сейчас".