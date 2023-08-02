Об этом сообщает Еспресо.TV.



По версии ЦПД при СНБО Украины, 2 августа россияне запустили три больших обмана.

Фейк: Представитель МИД РФ М. Захарова заявила: "украинские неонацисты, запуская летательные аппараты по мирным офисным зданиям, действовали по сценарию международных террористов, которые атаковали таким образом многие гражданские объекты, в том числе в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года".



Дезинформация: Российский диктатор В. Путин заявил, что так называемый "киевский режим и его западные хозяева пытаются уничтожить все российское, но у такой политики нет будущего".

Фейк: Российский TG-канал "УКРОПСКИЙ ФРЭШ" сообщил: "черный рынок переполнен органами военных ВСУ".