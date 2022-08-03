Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 3 августа
Центр противодействия дезинформации опубликовал подборку фейков, которые враг продуцировал 3 августа
Об этом сообщает Еспресо.TV.
По версии ЦПД при РНБО Украины, 3 августа россияне запустили три больших обмана.
Манипуляция: Пресс-секретарь президента РФ Д. Песков заявил: "Киев продолжает брать деньги за транзит газа, хоть и называет РФ агрессором, [в то же время] Украина создает препятствия для поставок российского газа в Европу под вымышленными предлогами, а ситуация со снабжением газа в ЕС напряжена исключительно из-за санкций против России".
Дезинформация: В минобороны РФ заявили: "именно Киев настоял на том, чтобы военнопленные были размещены в СИЗО в Оленовке… таким образом Киев хотел убрать исполнителей его преступлений против собственного народа, а удар по СИЗО был нанесен после того, как пленные начали свидетельствовать".
Фейк: В минобороны РФ заявили: "имеют место пытки над военнопленными, неоказание медпомощи, внесудебные расстрелы, а также вымогание вознаграждения у родственников".
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