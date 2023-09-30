Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Общество Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 29 сентября

Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 29 сентября

30 сентября, 2023 суббота
00:11
Общество

Центр противодействия дезинформации опубликовал подборку фейков, которые враг продуцировал 29 сентября

Об этом сообщает Еспресо.TV.

По версии ЦПД при СНБО Украины, 29 сентября россияне запустили три больших обмана.

Дезинформация: Российский военкор А. Матюшин заявил: "Вернулся из Запорожского направления. Был как раз в Роботино и Вербном. Там кладбище сгоревшей техники. Уже сейчас можно смело говорить, что боевые действия вскоре закончатся. Украина сейчас бросает остатки всех резервов, безразлично, это за западная бронетехника или своя живая сила".

Манипуляция: Пророссийский телеграмм-канал "Резидент" написал: "Поездка Зеленского на Генеральную Ассамблею ООН выдалась, мягко говоря, неудачной".

Дезинформация: Коллаборант А. Семченко в своем телеграм-канале распространил видеозапись с сообщением: "Сегодня весь мир чтит память жертв Бабьего Яра. Ровно 82 года назад началась одна из величайших трагедий в истории советского союза. В Бабьем Яру за несколько недель были убиты и изуродованы десятки тысяч мужчин, женщин и детей. Сегодня ужасные преступления вернулись, но уже в лице натовских оккупантов и фашистского режима во главе с Зеленским".

  • Подконтрольные Кремлю пропагандистские паблики распространили фейк, что украинское подразделение "Азов" якобы проводило "сатанинский обряд".
  • Российская пропаганда активно распространяет фейковое видео, в котором якобы украинские воины сдаются в плен.
Мир
Украина
Россия
ООН
Владимир Зеленский
Война с Россией
оккупированные территории
фейк
Запорожская область
Военные новости
пропаганда
руские фейки
ЦПД - Центр противодействия дезинформации
Читайте также:
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Автор
29 сентября, 2023 пятница
"Женщина идет на службу сатаны". Как Арестович хотел привлечь в Украину домострой Путина и Кабаевой
Володимир Путін та Рамзан Кадиров (праворуч)
29 сентября, 2023 пятница
В ISW объяснили, зачем Путин демонстративно встретился с Кадыровым
29 сентября, 2023 пятница
В Украину идет холодный атмосферный фронт: прогноз погоды на выходные от Натальи Диденко
Киев
+16°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.38
    Покупка 37.38
    Продажа 38.13
  • EUR
    Покупка 39.8
    Продажа 40.81
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, суббота
30 сентября
01:15
Вживую
Российские "шахеды" атакуют юг и центр Украины: Ситуация ночью на 30 сентября
01:06
Ильхам Алиев
"Нетрудно догадаться, где мы могли остановиться": Алиев заявил о признании целостности Армении и конце сепаратизма в Азербайджане
00:56
Инфляция в зоне евро стала самой низкой с 2021 года
00:28
Минфин Болгарии: РФ пытается сорвать переход на евро
2023, пятница
29 сентября
23:57
В Госдуме заявили, что "Армения перестанет существовать", политик из Еревана назвал Крым армянским
23:18
Спустя более 25 лет прокуратура Лас-Вегаса возобновила дело об убийстве рэпера Тупака Шакура
22:51
Эксклюзив
Эксперт по безопасности: идеология "русского мира" выветрится после прихода ВСУ на оккупированные территории
22:37
Карабах: Азербайджан задерживает чиновников армии "НКР", на очереди - политики, - СМИ
22:32
Генерал США Марк Милли официально передал свои полномочия преемнику генералу Чарльзу Брауну
22:30
Усик сделал первое заявление после объявления о бое с Фьюри
21:57
Эксклюзив
Орбан является своеобразным Жириновским в ЕС, но на него можно влиять
21:55
Украинцы отдают жизнь, чтобы создать некоррумпированное государство - посол ЕС
21:52
Российская нейросеть государственного Сбербанка отказалась отвечать, какой стране принадлежит Донецк
21:51
Болгария запретила ввоз подсолнечника из Украины до конца ноября
21:46
Требовал деньги за решение: на Одесчине главу райсуда разоблачили на взятке почти в 50 тыс. грн
21:25
Дробович прокомментировал реакцию МИД Украины на скандал с ветераном дивизии СС "Галичина"
21:18
Международные спонсоры войны: НАПК приостановило статус венгерского OTP Bank и 5 греческих компаний-перевозчиков. В чем причина
21:03
В Сербии суд на год осудил экс-генерала СБУ Наумова, - СМИ
20:25
Эксклюзив
В Сенате сохраняется большинство сторонников поддержки Украины, - эксперт-международник Дубовик
20:23
Аналитика
Темпы продвижения ВСУ – не основной показатель контрнаступления. Военные итоги недели с Сергеем Згурцем
20:20
Посол ЕС Матернова спрогнозировала сроки вступления Украины в союз и назвала предпосылки
20:10
Обзор
Быть лучше себя: что посмотреть на выходных
20:00
Обзор
Победные новости 583-го дня войны: оккупанты сбили собственный Су-35 под Токмаком, неизвестная ДРГ зашла в Брянскую область
19:41
Зеленский о расстрелах в Бабьем Яру: "Никогда снова!" для нас не пустые слова, важно помнить об этих жертвах
19:39
Норвегия закрывает границу для автомобилей с российскими номерами
19:29
Роспропаганда распространила фейк о якобы сдаче украинских воинов в плен, Стратком опроверг
19:24
Эксклюзив
"МАГАТЭ не сможет обеспечить безопасность на ЗАЭС": эксперт по атомной энергетике Литвинский назвал потребности станции
19:16
В течение суток на фронте произошло 33 боестолкновения, ВСУ отразили более 10 атак врага на Марьинском направлении, - Генштаб
18:51
Усик и Фьюри договорились о бое за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе
18:39
Обновлено
Россияне нанесли авиаудары по Херсону и области: уничтожено заведение общественного питания
18:21
Шмыгаль: все субсидии в этом году переназначат автоматически
18:18
Обновлено
Александер Чеферин
УЕФА возвращает российские юниорские команды в соревнования: как реагирует мир
18:08
Эксклюзив
"Есть задача отогнать вражескую авиацию": в Defence Express объяснили, как ВСУ будут применять ATACMS
18:04
луна
Сегодня ночью взойдет последняя суперлуна 2023 года
17:53
Ермак: Украина планирует производить собственные средства ПВО
17:49
Обновлено
Путин подписал указ о призыве 130 тыс. россиян в армию: на войну призывников обещают не отправлять
17:22
Африканская футбольная сборная согласилась на товарищеский матч с Россией, но отказывается играть в РФ
17:22
"Ничего не осталось": в РФ заявили, что не намерены восстанавливать оккупированную Попасну на Луганщине
17:11
Двум жителям Киевщины объявили подозрение в хранении ЗРК "ТОР" и зенитных ракет оккупантов
17:10
Хвастался пытками жителей Харьковщины: СБУ объявила подозрение российскому оккупанту
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV