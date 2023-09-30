Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 29 сентября
Центр противодействия дезинформации опубликовал подборку фейков, которые враг продуцировал 29 сентября
Об этом сообщает Еспресо.TV.
По версии ЦПД при СНБО Украины, 29 сентября россияне запустили три больших обмана.
Дезинформация: Российский военкор А. Матюшин заявил: "Вернулся из Запорожского направления. Был как раз в Роботино и Вербном. Там кладбище сгоревшей техники. Уже сейчас можно смело говорить, что боевые действия вскоре закончатся. Украина сейчас бросает остатки всех резервов, безразлично, это за западная бронетехника или своя живая сила".
Манипуляция: Пророссийский телеграмм-канал "Резидент" написал: "Поездка Зеленского на Генеральную Ассамблею ООН выдалась, мягко говоря, неудачной".
Дезинформация: Коллаборант А. Семченко в своем телеграм-канале распространил видеозапись с сообщением: "Сегодня весь мир чтит память жертв Бабьего Яра. Ровно 82 года назад началась одна из величайших трагедий в истории советского союза. В Бабьем Яру за несколько недель были убиты и изуродованы десятки тысяч мужчин, женщин и детей. Сегодня ужасные преступления вернулись, но уже в лице натовских оккупантов и фашистского режима во главе с Зеленским".
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.38 Покупка 37.38Продажа 38.13
- EUR Покупка 39.8Продажа 40.81
- Актуальное
- Важное