Об этом сообщает Еспресо.TV.

По версии ЦПД при СНБО Украины, 29 сентября россияне запустили три больших обмана.

Дезинформация: Российский военкор А. Матюшин заявил: "Вернулся из Запорожского направления. Был как раз в Роботино и Вербном. Там кладбище сгоревшей техники. Уже сейчас можно смело говорить, что боевые действия вскоре закончатся. Украина сейчас бросает остатки всех резервов, безразлично, это за западная бронетехника или своя живая сила".

Манипуляция: Пророссийский телеграмм-канал "Резидент" написал: "Поездка Зеленского на Генеральную Ассамблею ООН выдалась, мягко говоря, неудачной".

Дезинформация: Коллаборант А. Семченко в своем телеграм-канале распространил видеозапись с сообщением: "Сегодня весь мир чтит память жертв Бабьего Яра. Ровно 82 года назад началась одна из величайших трагедий в истории советского союза. В Бабьем Яру за несколько недель были убиты и изуродованы десятки тысяч мужчин, женщин и детей. Сегодня ужасные преступления вернулись, но уже в лице натовских оккупантов и фашистского режима во главе с Зеленским".