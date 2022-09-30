Об этом сообщает Еспресо.TV.



По версии ЦПД при РНБО Украины, 29 сентября россияне запустили три больших обмана.

Дезинформация: Посол РФ в США А. Антонов заявил: "Американские официальные лица продолжают нагнетать ситуацию. Запугивают собственную и мировую общественность воображаемыми ядерными угрозами со стороны России. Такая риторика искажает смысл сказанного российским руководством… никаких изменений в условиях применения нашей страной ядерного оружия не произошло …мы никому не угрожаем".

Дезинформация: Президент России В. Путин заявил, что "Запад готов поставить под удар любую страну, превратить ее в эпицентр кризиса, спровоцировать "цветную революцию" и кровавую бойню… а конфликты между РФ и Украиной, а также между другими странами СНГ есть последствиями развала СССР».

Манипуляция: Во время очередного брифинга пресс-секретарь российского МИД Н. Захарова заявила, что "Москва ждет от ООН усилий по отмене ограничений Запада, препятствующих экспорту российского зерна и удобрений".

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