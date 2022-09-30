Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 29 сентября
Центр противодействия дезинформации опубликовал подборку фейков, которые враг продуцировал 29 сентября
Об этом сообщает Еспресо.TV.
По версии ЦПД при РНБО Украины, 29 сентября россияне запустили три больших обмана.
Дезинформация: Посол РФ в США А. Антонов заявил: "Американские официальные лица продолжают нагнетать ситуацию. Запугивают собственную и мировую общественность воображаемыми ядерными угрозами со стороны России. Такая риторика искажает смысл сказанного российским руководством… никаких изменений в условиях применения нашей страной ядерного оружия не произошло …мы никому не угрожаем".
Дезинформация: Президент России В. Путин заявил, что "Запад готов поставить под удар любую страну, превратить ее в эпицентр кризиса, спровоцировать "цветную революцию" и кровавую бойню… а конфликты между РФ и Украиной, а также между другими странами СНГ есть последствиями развала СССР».
Манипуляция: Во время очередного брифинга пресс-секретарь российского МИД Н. Захарова заявила, что "Москва ждет от ООН усилий по отмене ограничений Запада, препятствующих экспорту российского зерна и удобрений".
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