Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 29 ноября
Центр противодействия дезинформации опубликовал подборку фейков, которые враг продуцировал 29 ноября
Об этом сообщает Еспресо.TV.
По версии ЦПД при СНБО Украины, 29 ноября россияне запустили три больших обмана.
Манипуляция: Чешское издание Argument сообщило, что называть РФ террористическим государством оскорбительно для Москвы, поскольку она играет ведущую роль в борьбе с терроризмом в последние десятилетия, так же бессмысленно называть каждое попадание российской ракеты в гражданский объект террористическим актом.
Дезинформация: Экс-президент РФ Д. Медведев заявил: "Генсек НАТО рубил, что Украина победит как суверенное независимое государство. Но ничего не сказал о его территориальной целостности… победит, но, видимо, в сильно урезанных пределах своей независимости, и вся такая суверенная сядет за стол переговоров".
Манипуляция: Комментируя слова понтифика, глава Чувашии А. Николаев заявил: "Наверное, это кажется жестким, но это точно не жестоко. Жестоко поступают не народы – жестоко поступают течения: террористы, фашисты, неонацисты. А мы, народы РФ, любим Родителей и будем ее защищать так, как предки".
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