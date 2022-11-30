Об этом сообщает Еспресо.TV.

По версии ЦПД при СНБО Украины, 29 ноября россияне запустили три больших обмана.

Манипуляция: Чешское издание Argument сообщило, что называть РФ террористическим государством оскорбительно для Москвы, поскольку она играет ведущую роль в борьбе с терроризмом в последние десятилетия, так же бессмысленно называть каждое попадание российской ракеты в гражданский объект террористическим актом.

Дезинформация: Экс-президент РФ Д. Медведев заявил: "Генсек НАТО рубил, что Украина победит как суверенное независимое государство. Но ничего не сказал о его территориальной целостности… победит, но, видимо, в сильно урезанных пределах своей независимости, и вся такая суверенная сядет за стол переговоров".

Манипуляция: Комментируя слова понтифика, глава Чувашии А. Николаев заявил: "Наверное, это кажется жестким, но это точно не жестоко. Жестоко поступают не народы – жестоко поступают течения: террористы, фашисты, неонацисты. А мы, народы РФ, любим Родителей и будем ее защищать так, как предки".

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